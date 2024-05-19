По анализу крови научились выявлять тяжелый тип инсульта

Старший автор исследования Джошуа Бернсток, клинический научный сотрудник в области нейрохирургии, подчеркивает потенциал этого доступного инструмента для обеспечения своевременной и критической помощи пациентам с инсультом.

Инсульты LVO, вызванные закупоркой крупных артерий головного мозга, требуют немедленного вмешательства, например механической тромбэктомии. В исследовании были определены два белка — GFAP и D-димер — и они использовались наряду с показателями FAST-ED, чтобы отличить инсульт LVO от других состояний. Такой подход позволил достичь 93% специфичности и 81% чувствительности при выявлении инсультов LVO в течение шести часов после появления симптомов.

Особенно многообещающей является способность теста исключать кровоизлияния в мозг, что потенциально позволит быстрее и точнее проводить диагностику и вмешательство. Команда Бернстока проводит дальнейшие испытания, в том числе тестирование использования инструмента в машинах скорой помощи.

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