По этим признакам легко понять, что вы нравитесь другому человеку

По этим признакам легко понять, что вы нравитесь другому человекуНужно просто внимательно посмотреть на его поведение
Человек стремится к принятию другими людьми и одобрению ими не для выживания. Ему это нужно для того, чтобы построить прочные эмоциональные связи. Кроме того, благодаря принятию психическое состояние человека будет стабильным.
Вообще симпатия к определённым людям связана с тремя факторами. Это физическая привлекательность, подобие (то есть «похожесть» человека на нас), частота контактов (чем чаще мы взаимодействием с человеком, тем больше он может нравиться).
На симпатию могут указывать шесть признаков.
Язык тела. По мнению бывшего агента ФБР Джо Наварро, о том, что вы нравитесь человеку, могут говорить его расширенные зрачки, направление ног в вашу сторону, открытая поза тела.
Поиск компании этого человека. Если вы видите, что кому-то нравится общаться с вами и что он получает от этого удовольствие, то вы ему точно симпатичны.
Нахождение времени на встречу независимо от обстоятельств. Даже если человек отказывается от встречи, он обязательно, если вы ему симпатичны, предложит новую дату. А вот если он просто откажется без объяснений, то, возможно, он просто не заинтересован в общении с вами.
Проявление подлинного интереса. Если люди нравятся друг другу, то они стараются задавать много открытых вопросов (то есть таких, которые требуют развёрнутого ответа).
Человек внимательно слушает, что говорит другой. Если вы нравитесь другому, то он будет запоминать даже незначительные детали вашего разговора: например, какие-то ваши слова, брошенные мимоходом.
Искренняя улыбка. Её можно распознать по «паутинке» мимических морщин вокруг глаз и по «загоревшимся» глазам.