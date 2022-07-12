По этим признакам легко понять, что вы нравитесь другому человеку

Человек стремится к принятию другими людьми и одобрению ими не для выживания. Ему это нужно для того, чтобы построить прочные эмоциональные связи. Кроме того, благодаря принятию психическое состояние человека будет стабильным.

Вообще симпатия к определённым людям связана с тремя факторами. Это физическая привлекательность, подобие (то есть «похожесть» человека на нас), частота контактов (чем чаще мы взаимодействием с человеком, тем больше он может нравиться).

На симпатию могут указывать шесть признаков.