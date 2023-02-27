По ночам не можете уснуть? Значит, у вас выше риск сердечного приступа

По словам исследователей, людям нужно ставить в приоритет семь-восемь часов сна в сутки. Кроме того, люди, которые спали пять или меньше часов, имели самый высокий риск инфаркта среди всех (сталкивались с ним в 1,38 раза чаще).

В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные из 1226 исследований, которые проводились в разных странах мира. Группа исследования при этом состояла из 1 184 256 взрослых, а их средний возраст равнялся 52 годам.

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