По сперме стало возможно узнать, какие генетические мутации будут у детей

В новом исследовании приняли участие три пары, которые проходили процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). После анализа спермы эксперты выявили в ней 55 различных мутаций. Из них - 15 мутаций передались эмбриону, причём иногда эти мутации встречались у двух и более эмбрионов пары. Всего специалисты обнаружили 19 случаев передачи мутаций.

По словам Сяосю Яна, соавтора исследования и научного сотрудника Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), эти результаты подтверждают предположение о том, что новые мутации, возникающие в сперматозоидах, могут передаваться эмбрионам.

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