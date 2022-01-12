Победившие рак люди с сидячим образом жизни могут умереть раньше остальных

Согласно результатам исследования, выше всего риск ранней смерти (в более чем 5 раз выше) в том случае, если человек проводит в сидячем положении 8 и больше часов в день.

Тем не менее учёным ещё предстоит изучить связь между малоподвижным поведением, физической активностью и излечением от рака, а также механизмы, регулирующие эту взаимосвязь.