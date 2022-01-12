Победившие рак люди с сидячим образом жизни могут умереть раньше остальных

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:57
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Победившие рак люди с сидячим образом жизни могут умереть раньше остальныхОб этом предупредили учёные
Анализ данных пациентов из США, переживших рак, показал, что те из них, кто проводит в сидячем положении более 8 часов ежедневно, подвержены высокому риску ранней смерти. Подробнее об исследовании - в статье.
Данные об американцах, которые принимали участие в Национальном обследовании здоровья и питания США с 2007 по 2014 год, продемонстрировали, что низкая физическая активность связана с более высокой вероятностью ранней смерти от любой из причин. Вся информация об этом была опубликована в интернет-издании JAMA Oncology.
Согласно результатам исследования, выше всего риск ранней смерти (в более чем 5 раз выше) в том случае, если человек проводит в сидячем положении 8 и больше часов в день.
Тем не менее учёным ещё предстоит изучить связь между малоподвижным поведением, физической активностью и излечением от рака, а также механизмы, регулирующие эту взаимосвязь.
Источник: Medical Xpress