Побочные эффекты вина, о которых вы не знаете

Во-первых, эксперты говорят, что регулярное употребление вина может иметь серьёзные побочные эффекты для вашего сердца, включая мерцательную аритмию, то есть нарушения сердцебиения. В одном исследовании говорится, что даже один алкогольный напиток в день может увеличить риск фибрилляции предсердий на 16%.

Во-вторых, длительное употребление любого алкоголя, включая вино, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем печени, в том числе к циррозу.

В-третьих, согласно исследованию 2006 года, всего один-два алкогольных напитка в день могут увеличить риск развития рака груди на 30-50%. Кроме того, от вина увеличивается риск рака языка и пищевода. Причём необязательно пить много.

Хотя бокал вина вечером может вызвать у вас сонливость, в долгосрочной переспективе он только ухудшает сон. А ещё если вы хотите, чтобы ваша кожа была чистой, то тоже отставьте бокал: вино вызывает розовые угри.

И последний побочный эффект употребления вина — оно ухудшает симптомы предменструального синдрома (ПМС).

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