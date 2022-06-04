Почему алкоголь мешает вам похудеть

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Почему алкоголь мешает вам похудетьИ в чем проблема многих программ для похудения
Многие программы для снижения веса основаны на подсчете калорий, но тут есть как минимум один нюанс. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, эти программы не учитывают тот факт, что продукты в жир “откладываются” по-разному.
Так, диетолог сообщила, что алкоголь приводит к более быстрому набору лишнего веса. В пример она привела пиво – килокалорий в нем столько же, сколько в томатном соке, но “эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным”.
По словам диетолога, все дело в том, как печень реагирует на этанол, ведь для нее он токсин – употребление алкоголя, помимо всего прочего, поднимает уровень глюкозы в крови, что и приводит к большему отложению жиров.
На время обезвреживания этого вещества все остальные процессы в организме замедляются. Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи
Елена Соломатина
Диетолог