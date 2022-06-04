Почему алкоголь мешает вам похудеть

Так, диетолог сообщила, что алкоголь приводит к более быстрому набору лишнего веса. В пример она привела пиво – килокалорий в нем столько же, сколько в томатном соке, но “эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным”.

По словам диетолога, все дело в том, как печень реагирует на этанол, ведь для нее он токсин – употребление алкоголя, помимо всего прочего, поднимает уровень глюкозы в крови, что и приводит к большему отложению жиров.