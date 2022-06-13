Почему альтернативы кофе хуже, чем он сам

Считается, что напитки, не содержащие кофеин, позволяют зарядиться энергией и при этом не оказывают отрицательного влияния на организм. Но в действительности не всё так просто.

В некоторых кофейнях вы можете кроме традиционного латте найти, например, латте из маки, латте с куркумой. Из других ингредиентов, призванных заменить кофеин, встречаются женьшень, моринга.

Растение мака может стать опасным для здоровья, если принимать его дольше трёх месяцев. Кроме того, оно может улучшить концентрацию, но вот такого же количества энергии, как кофе, не обеспечит.

Как и мака, женьшень повышает уровень концентрации, но вот энергии даёт не так много, как кофеин. Также известно, что женьшень защищает организм от инфекций и других заболеваний, включая рак. Среди побочных эффектов этого растения - учащённый пульс, проблемы со сном, головные боли, изменение давления и уровня глюкозы в крови. Поэтому употреблять вместо кофе такой напиток каждый день нельзя.