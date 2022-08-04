Почему аппендицит легко спутать с другими болезнями

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Почему аппендицит легко спутать с другими болезнямиНо врачей скорой помощи так просто не провести
Оказалось, что аппендицит способен маскировать под другие болезни, о чем рассказал руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра им. Бурназяна, кандидат медицинских наук Илья Колышев в беседе с Ura.news. Так, этот недуг по симптомам можно спутать с гастритом, острой язвой желудка, панкреатитом, воспалением желчного пузыря, а также инфекционными заболеваниями.
Аппендицит в старые времена называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также давно банальный аппендицит часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы. В настоящий момент можно спутать с теми же инфекционными болезнями, которые я назвал
Илья Колышев
Руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра им. Бурназяна
По словам врача, реже всего аппендицит способен вызывать дизурические явления (когда человеку часто хочется в туалет). Но при этом, даже учитывая всю эту “маскировку”, врачи скорой помощи имеют достаточно опыта, чтобы определить этот недуг у пациента, заявляет Колышев.
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