Почему аппендицит легко спутать с другими болезнями

По словам врача, реже всего аппендицит способен вызывать дизурические явления (когда человеку часто хочется в туалет). Но при этом, даже учитывая всю эту “маскировку”, врачи скорой помощи имеют достаточно опыта, чтобы определить этот недуг у пациента, заявляет Колышев.

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