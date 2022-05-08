Почему белое вещество в мозге так же важно, как и серое

Вообще о белом веществе говорят мало отчасти потому, что изучать его сложнее, чем серое. Расположено это вещество глубже, поэтому и визуализация мозга не способна показать все его элементы.

Белое вещество представляет собой сеть миллиардов аксонов. Они похожи на длинные кабели, которые передают электрические сигналы. Аксоны объединяют друг с другом нейроны, и эти соединения называются синапсами. Аксоны расположены по всему мозгу, а общая их длина составляет около 85 тысяч миль (примерно 137 тысяч километров). Именно благодаря высокой скорости передачи сигналов при помощи аксонов у человека настолько развиты умственные способности по сравнению с животными.

Если возникает патология белого вещества, то это может привести к болезни Альцгеймера. Результаты недавнего исследования подтверждают этот вывод. Дело в том, что перед тем, как возникает болезнь Альцгеймера, в мозге повреждается белое вещество. То же самое наблюдается и при наследственных формах заболевания.

Кроме того, не так давно стало известно, что при черепно-мозговой травме тоже заметно повреждение белого вещества. Это выяснилось в ходе изучения мозга футболистов и военных.