Почему борьба с раком - это на самом деле борьба с процессом эволюции

Обычно клетки человека постоянно находятся в процессе обновления. То есть они умирают и заменяются новыми. Из-за мутаций процесс постоянного обновления клеток нарушается. В результате происходят изменения в клеточной ДНК, которые влияют на белки, составляющие структуру клетки и управляющие её поведением. В итоге клетка может начать размножаться быстрее, чем другие, а также сопротивляться сигналам о необходимости обновления, изолировать для себя питательные вещества.

В большинстве случаев иммунная система убивает мутантные клетки. Но в организме может образовываться и опухоль, состоящая из множества таких клеток. Эти клетки продолжают мутировать и размножаться до тех пор, пока опухоль не сможет распространяться по всему телу. И рак, обнаруженный на ранних стадиях этой эволюции, лечится проще, чем тот, кто выявили на поздних стадиях.

Обычно в раковых клетках содержится тот же набор белков, что и в здоровых, и заражённые клетки продолжают выполнять многие из функций здоровых клеток. Но виды рака могут различаться по количеству мутаций и реагировать на лечение они могут по-разному. Более того, лечение даже может спровоцировать дальнейшее развитие рака.

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