Почему проводить время в одиночестве полезно для психического здоровья

Почему проводить время в одиночестве полезно для психического здоровьяОтвет нашли учёные
В ходе нового исследования, проведённого Университетом Рединга, выяснилось, как связаны психическое здоровье человека и время, проведённое им в одиночестве. Оказывается, это состояние имеет определённые преимущества для людей.
В рамках нового исследования специалисты наблюдали за 178 взрослыми в возрасте 35 лет и старше из Великобритании и США. Длилось всё это 21 день. Выяснилось, что на самом деле не существует оптимального баланса между одиночеством и временем общения. Кроме того, когда люди проводили одни больше времени, то у них снижался уровень стресса. Также день, проведённый в одиночестве, был связан с ощущением свободы выбора и с возможностью быть самим собой.
Важно при этом отметить, что негативные последствия одиночества у людей были уменьшены или сведены на нет, только когда проведение времени наедине с самим собой было их личным выбором (а не продиктовано внешними обстоятельствами). Когда участники в целом проводили больше времени в одиночестве, то они не сообщали, что чувствуют себя одиноко.
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