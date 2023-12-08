Почему проводить время в одиночестве полезно для психического здоровья

Важно при этом отметить, что негативные последствия одиночества у людей были уменьшены или сведены на нет, только когда проведение времени наедине с самим собой было их личным выбором (а не продиктовано внешними обстоятельствами). Когда участники в целом проводили больше времени в одиночестве, то они не сообщали, что чувствуют себя одиноко.

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