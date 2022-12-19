Почему человек начинает заикаться: ответ учёных

Нейровизуализационные исследования с участием детей и взрослых показывают, что у заикающихся нарушены области мозга, связанные с синхронизацией движений и квалифицированным двигательным контролем (производством речи). Называют эти части мозга корково-базальными ганглиями и таламокортикальной петлёй.

Также исследователи знают, что развитие мозга человека может зависеть и от его опыта. Поэтому аномалии в мозге взрослого могут быть результатом его опыта заикания, а не той вещи, из-за которой возникло заикание.

Тот факт, что заикание может быть связано с тревогой человека, является заблуждением. Но даже наличие связи между тревогой и заиканием не означает, что одно будет вызывать другое. Кроме того, обычно вместе с заиканием и тревожностью идут и другие факторы.