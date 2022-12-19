Почему человек начинает заикаться: ответ учёных

Почему человек начинает заикаться: ответ учёныхЕсть несколько предположений по этому поводу
Отношение к заикающимся людям в обществе может разниться. И зависит это от того, что конкретный человек думает о причинах заикания. Например, если он считает, что собеседник заикается из-за психологических особенностей (из-за нервозности), то он будет относиться к нему более негативно. Но в чём на самом деле причина возникновения заикания?
Фото: The House of Wellness
Самыми узнаваемыми особенностями заикания считаются повторения, удлинения слов и определённые блоки на их произнесение. Человек может также во время речи испытывать мышечное напряжение, показывать гримасы, страдать тиками.
На сегодняшний день точная причина появления заикания неизвестна. Но распространено мнение на этот счёт, что заикание представляет собой сложное нарушение развития нервной системы.
Нейровизуализационные исследования с участием детей и взрослых показывают, что у заикающихся нарушены области мозга, связанные с синхронизацией движений и квалифицированным двигательным контролем (производством речи). Называют эти части мозга корково-базальными ганглиями и таламокортикальной петлёй.
Также исследователи знают, что развитие мозга человека может зависеть и от его опыта. Поэтому аномалии в мозге взрослого могут быть результатом его опыта заикания, а не той вещи, из-за которой возникло заикание.
Тот факт, что заикание может быть связано с тревогой человека, является заблуждением. Но даже наличие связи между тревогой и заиканием не означает, что одно будет вызывать другое. Кроме того, обычно вместе с заиканием и тревожностью идут и другие факторы.