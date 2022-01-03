Почему человек продолжает есть, даже когда не голоден, и как с этим справляться

При этом бывает довольно просто игнорировать сигналы тела о том, что пора перестать есть. Этому может способствовать вкусная еда, алкогольные напитки, а также привычка есть десерт после обеденного приёма пищи, нежелание, чтобы еда «пропадала зря».

Кроме того, невозможность остановиться и отказаться от еды может быть связана с эмоциональным состоянием. В этом случае у вас может наблюдаться депрессия, стресс, тревожность, посттравматическое расстройство, нервная булимия, компульсивное переедание.

Если переедание у вас связано с эмоциональным состоянием, то необходимо обратиться к специалисту за помощью. Есть и другие способы вовремя остановиться в плане потребления продуктов: вести дневник «сигналов сытости»; придерживаться диеты, богатой питательными веществами и включающей минимальное число продуктов, которые подверглись переработке; контролировать количество подаваемой вам еды; отказаться от того, чтобы доедать остатки пищи (положить их в холодильник, в морозилку).

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