Почему детям нельзя давать лекарства, предназначенные для взрослых

Как объясняет педиатр, детям, вплоть до 14-16 лет, не стоит давать “взрослые” лекарства, особенно если оно “не подразумевает наличия отдельной педиатрической формы”.

В “безвыходных” ситуациях лучший вариант — позвонить лечащему врачу, который вполне может принять положительное решение, если нет вариантов с использованием адаптированного препарата, считает эксперт. Обычно расчет дозы производится исходя из веса и возраста ребенка.

Как отметил врач, стоит помнить, что некоторые лекарства вообще не имеют детской формы. Так, аспирин противопоказан детям до 14 лет – он имеет ряд доказанных тяжелых побочных эффектов. Среди них нарушение полового созревания, роста костей и формирования зубов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.