Почему диета не всегда приносит результат

Если вы не можете похудеть, то обратите внимание на следующие пункты.

Прежде всего, это диета. Лучше всего для достижения цели составить рацион под руководством специалиста.

Если диета оказывается неэффективной, то одна из вероятных причин - это пропуск завтрака. Старайтесь в течение часа после пробуждения что-нибудь съесть. В этом поможет завтрак с большим количеством белка и клетчатки.

Мешать похудению также может приём пищи очень поздно вечером. Из-за этого может увеличиться уровень сахара в крови, температура тела, инсулин. Всё это усложнит сжигание жиров. Ужинайте не менее чем за три часа до отхода ко сну.