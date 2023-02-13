Почему диета не всегда приносит результат

Почему диета не всегда приносит результатЕсть сразу несколько причин
Представим, что вы решили сесть на диету и даже продержались на ней некоторое время, но вес так и не ушёл. В чём может заключаться проблема?
Фото: Heart&Stroke
Если вы не можете похудеть, то обратите внимание на следующие пункты.
Прежде всего, это диета. Лучше всего для достижения цели составить рацион под руководством специалиста.
Если диета оказывается неэффективной, то одна из вероятных причин - это пропуск завтрака. Старайтесь в течение часа после пробуждения что-нибудь съесть. В этом поможет завтрак с большим количеством белка и клетчатки.
Мешать похудению также может приём пищи очень поздно вечером. Из-за этого может увеличиться уровень сахара в крови, температура тела, инсулин. Всё это усложнит сжигание жиров. Ужинайте не менее чем за три часа до отхода ко сну.
happyveganfit
Возможно, вам мешает сбросить лишний вес и стресс. Известно, что организм откладывает при стрессе больше жиров.
Скорость сжигания жира в организме связана с обменом веществ. И это может объясняться также генетикой.
Наконец, потеря веса может быть медленной из-за недосыпа или различных проблем со здоровьем (булимия, гормональные нарушения и пр.).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.