Почему для пожилых ковид представляет большую опасность, чем для молодых

Как отмечают учёные из Университета Брауна (США), пожилые люди имеют более высокую вероятность заражения COVID-19 не только из-за ослабленного иммунитета и наличия хронических заболеваний. Ещё одна причина - это хитиназа-3-подобный белок 1, который вырабатывается в почках, печени, мозге, клетках кровеносных сосудов человека. Оказалось, что чем больше подобных белков в организме, тем легче коронавирус проникает в организм, так как данный белок «стимулирует экспрессию нужных вирусу рецепторов».

Но микробиологи уже разработали специальные вещества - антитела, которые позволяют нейтрализовать эти белки. Уже были проведены клинические испытания, доказывающие их эффективность. Как утверждают исследователи, подобные антитела облегчат протекание COVID-19 и помогут предотвратить заражение инфекцией.