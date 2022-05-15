Почему электронные сигареты совсем не безвредны

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Почему электронные сигареты совсем не безвредныИ чем их курение может грозит по итогу
Многие люди считают, что электронные сигареты, или как их еще называют “вейпы”, – безвредны. Однако отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что любители “попарить” рано или поздно обязательно столкнуться с проблемами со здоровьем.
История в том, что хронизация точно наступит. Просто она наступит мягче, и от этого якобы приятнее, но она будет более выраженная. Это человека не остановит. Когда он пользуется вейпами у него нет понимания, что это опасно. Вот в чем главный подвох заключается
Владимир Зайцев
Отоларинголог
При этом, по его словам, использование электронных сигарет может привести к онкологии. Как объяснил эксперт, онкологический процесс может зародиться в слизистой, в бронхах, либо в легких.
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