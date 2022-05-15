Почему электронные сигареты совсем не безвредны

При этом, по его словам, использование электронных сигарет может привести к онкологии. Как объяснил эксперт, онкологический процесс может зародиться в слизистой, в бронхах, либо в легких.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.