Почему есть холодную еду вредно для здоровья

Если у вас нет заболеваний желудка, то бояться вам нечего, объясняет специалист. Однако при наличии заболеваний пищеварительного тракта она советует ограничить употребление чрезмерно холодной пищи. “Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни”, — добавила Круглова.

К тому же, постоянное употребление холодной пищи при все тех же проблемах с пищеварением может привести ко вздутию живота или нарушению стула.

Не стоит есть подобную пищу и при симптомах простуды. Как объясняет специалист, холодная еда может стать еще одной причиной развития простудного заболевания, если и вы так имеете некоторые его симптомы.

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