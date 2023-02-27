Почему есть слишком мало соли тоже вредно для здоровья

Соль - это, пожалуй, самая популярная приправа в мире. Известно, что избыток соли негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако и недостаток соли тоже плохо сказывается на здоровье человека.

В ходе нового исследования выяснилось, что при употреблении недостаточного количества соли у людей с сердечной недостаточностью может повыситься риск ранней смерти.