Почему есть слишком мало соли тоже вредно для здоровья

Почему есть слишком мало соли тоже вредно для здоровьяВот к чему это приведёт
Недостаток соли, как и её избыток, плохо сказывается на здоровье. И это подтвердили недавние научные исследования.
Фото: Woman's Day
Соль - это, пожалуй, самая популярная приправа в мире. Известно, что избыток соли негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако и недостаток соли тоже плохо сказывается на здоровье человека.
В ходе нового исследования выяснилось, что при употреблении недостаточного количества соли у людей с сердечной недостаточностью может повыситься риск ранней смерти.
Food Safety News
В рамках исследования специалисты изучили данные девяти научных работ. В этих работах была информация о почти 3500 пациентах с сердечной недостаточностью. Оказалось, что у людей с сердечной недостаточностью, которые в день получали менее 2,5 г натрия, было на 80% больше шансов умереть рано.
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