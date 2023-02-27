Фитнес и здоровье
20:04, 27 февраля 2023
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Почему есть слишком мало соли тоже вредно для здоровья

Вот к чему это приведёт

Недостаток соли, как и её избыток, плохо сказывается на здоровье. И это подтвердили недавние научные исследования.

Почему есть слишком мало соли тоже вредно для здоровья

Фото: Woman's Day

Соль - это, пожалуй, самая популярная приправа в мире. Известно, что избыток соли негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако и недостаток соли тоже плохо сказывается на здоровье человека.

В ходе нового исследования выяснилось, что при употреблении недостаточного количества соли у людей с сердечной недостаточностью может повыситься риск ранней смерти.

Почему есть слишком мало соли тоже вредно для здоровья

Food Safety News

В рамках исследования специалисты изучили данные девяти научных работ. В этих работах была информация о почти 3500 пациентах с сердечной недостаточностью. Оказалось, что у людей с сердечной недостаточностью, которые в день получали менее 2,5 г натрия, было на 80% больше шансов умереть рано.

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