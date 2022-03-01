Почему гипертоникам опасно есть сушёную рыбу

Почему гипертоникам опасно есть сушёную рыбуОбъясняет Daily Express
По словам автора, повышенное давление представляет опасность для здоровья человека в целом. Связано это с тем, что в таком случае риск развития болезней сердца и сосудов возрастает. Кроме того, есть продукты, способствующие увеличению давления. Например, сушёная рыба.
По словам представителей организации Blood Pressure UK, всё дело в большом количестве соли, содержавшейся в сушёной рыбе. А соль способствует повышению давления. Поэтому эксперты рекомендуют избегать подобных продуктов тем, кто страдает гипертонией.
Каким же образом соль влияет на давление? Соль сама по себе заставляет организм удерживать воду. Если же есть её слишком много, то в организме накопится много воды, которая оказывает давление на стенки сосудов. В результате давление у человека повышается.
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