Почему гипертоникам опасно есть сушёную рыбу

По словам автора, повышенное давление представляет опасность для здоровья человека в целом. Связано это с тем, что в таком случае риск развития болезней сердца и сосудов возрастает. Кроме того, есть продукты, способствующие увеличению давления. Например, сушёная рыба.

По словам представителей организации Blood Pressure UK, всё дело в большом количестве соли, содержавшейся в сушёной рыбе. А соль способствует повышению давления. Поэтому эксперты рекомендуют избегать подобных продуктов тем, кто страдает гипертонией.