Почему индейка в Америке считается главным блюдом на День благодарения

Также историкам известно, что на тот момент важные ингредиенты для приготовления традиционных для Дня благодарения блюд были недоступны людям. Так, в самый первый День благодарения не было картофеля, зелёной фасоли.

Большая же часть традиций, связанных с Днём благодарения, зародилась только в середине XIX века. То есть спустя более чем два столетия после того, как пилигримы отметили первый урожай.

Официальным национальным праздником День благодарения стал в 1863 году. Это случилось благодаря президенту Аврааму Линкольну. После этого в популярном журнале Godey's Lady's Book, как и в других СМИ, появились статьи об этом празднике. В частности, рецепты блюд из Новой Англии, среди которых особое место занимала индейка.

Известно, что в Англии король Генрих VIII за 100 лет до Дня благодарения ел на Рождество индейку. А главного редактора журнала Godey's Lady's Book вдохновило на создание идеализированного Дня благодарения изображение Диккенса о молитвенной семейной трапезе: в рассказе Диккенса «Рождественская песнь» Эбенезер Скрудж искал искупления, заменив тощего гуся обедневшей семьи Крэтчит огромной индейкой.