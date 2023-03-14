Почему иногда мы не можем заснуть, даже если сильно устали

Почему наш мозг мешает нам заснуть тогда, когда мы нуждаемся в этом сильнее всего? Ответ заключается в том, что мы, скорее всего, просто слишком сильно устали. А если вы переутомляетесь постоянно, то заснуть вам будет всё сложнее и сложнее.

Переутомление - это жестокий парадокс. Вы можете ощущать себя истощённым физически и умственно, но мозг ваш находится в это время в перевозбуждённом состоянии. Другими словами, ваш разум вам просто не даст расслабиться перед сном.

В частности, нейроны в области мозга под названием «голубое пятно» ведут себя слишком активно. И это не даёт вам заснуть.