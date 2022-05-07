Почему иногда "полезно" выпить немного джин тоника

Хинин, как считается, обладает антиаритмическими свойствами, потому что он способен замедлять электрическую проводимость в сердце, объясняет врач Дебора Ли из онлайн-аптеки Dr Fox. Однако хинин не только входит в состав джин тоника, но и используется как лекарство.

По ее словам, фармакологические исследования, проведенные в лабораторных условиях, показали, что хинин может влиять на нервно-мышечную функцию. Он может расслаблять гладкую мускулатуру, из которых состоят стенки кровеносных сосудов.

Помимо этого было доказано, что он блокирует антихолинергические рецепторы в нервно-мышечном соединении, а также 5HT-рецепторы, что приводит к повышению уровня амма-аминомасляной кислоты (ГАМК) - важного нейротрансмиттера в ГАМК-пути. Это “тормоз, который успокаивает возбужденные нервы".

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