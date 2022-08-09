Почему инжир нужно есть регулярно: пять причин

Почему инжир нужно есть регулярно: пять причинЭтот продукт благотворно влияет на организм в целом
Фиговое дерево считается одним из древнейших растений. Сначала его выращивали в Аравии, затем - в таких странах, как Финикия, Сирия, Египет, Израиль. У плодов этого дерева, то есть у инжира, есть также пять преимуществ для здоровья.
Содержит большое количество витаминов и минералов. В состав инжира входят витамины А, В1, В2, К, марганец, магний, кальций, железо, фосфор, натрий, марганец, калий. Кроме того, в таких плодах много клетчатки и антиоксидантов. Учёные отмечают, что в сушёном виде инжир даже полезнее, чем в свежем.
Оказывает положительное влияние на процесс пищеварения. Поскольку в инжире много пищевых волокон, он помогает при запорах. Также этот продукт может обеспечить организм некоторым количеством полезных кишечных бактерий. В ходе исследования, посвящённого влиянию инжира на здоровье людей с синдромом раздражённого кишечника, выяснилось, что те участники, которые два раза в день ели примерно четыре плода инжира, отмечали уменьшение симптомов этой болезни.
Улучшает состояние сердца и крови. Это связано с тем, что в инжире содержится в больших количествах калий, пищевые волокна, антиоксиданты.
Укрепляет кости. Это происходит благодаря магнию и кальцию. Также в инжире содержится такое соединение, как стронций. Он, согласно исследованиям, помогает улучшить состояние зубов и костей.
Лечит кожу при аллергии. Если вы страдаете от сухости и зуда, связанными с аллергией, то вам может помочь инжир. Исследование, в котором принимали участие дети с дерматитом, показало, что крем с экстрактом, полученным из высушенного инжира, лучше излечивает это заболевание, чем средства, которые обычно выписывают в этом случае.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.