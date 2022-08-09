Почему инжир нужно есть регулярно: пять причин

Укрепляет кости . Это происходит благодаря магнию и кальцию. Также в инжире содержится такое соединение, как стронций. Он, согласно исследованиям, помогает улучшить состояние зубов и костей.

Лечит кожу при аллергии. Если вы страдаете от сухости и зуда, связанными с аллергией, то вам может помочь инжир. Исследование, в котором принимали участие дети с дерматитом, показало, что крем с экстрактом, полученным из высушенного инжира, лучше излечивает это заболевание, чем средства, которые обычно выписывают в этом случае.