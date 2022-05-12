Почему йогурт по утрам может быть опасен

Этот голод в свою очередь может стать причиной ваших частых перекусов еще до обеда, что в конечном счете приведет к набору лишнего веса.

Но и это не самое “страшное”. По словам специалиста, резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к «инсулиновым качелям» и сахарному диабету.

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