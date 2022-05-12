Почему йогурт по утрам может быть опасен

Почему йогурт по утрам может быть опасенОбъясняет диетолог
Матыскина рассказала, что многие люди едят йогурт, считая, что он полезен для здоровья, но есть определенный нюанс. Она приводит в пример йогурты со злаками или фруктами, которые могут наоборот стать проблемой для вашего здоровья.
Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь
Этот голод в свою очередь может стать причиной ваших частых перекусов еще до обеда, что в конечном счете приведет к набору лишнего веса.
Но и это не самое “страшное”. По словам специалиста, резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к «инсулиновым качелям» и сахарному диабету.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.