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Почему йогурт по утрам может быть опасен

Объясняет диетолог
Начать день с миски вкуснейшего йогурта – что может может пойти не так? Однако диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина заявила об опасности употребления фруктовых йогуртов на завтрак, которая связана с вашим весом.
Почему йогурт по утрам может быть опасен

Матыскина рассказала, что многие люди едят йогурт, считая, что он полезен для здоровья, но есть определенный нюанс. Она приводит в пример йогурты со злаками или фруктами, которые могут наоборот стать проблемой для вашего здоровья.

Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь

Екатерина Матыскина
Диетолог

Этот голод в свою очередь может стать причиной ваших частых перекусов еще до обеда, что в конечном счете приведет к набору лишнего веса.

Но и это не самое “страшное”. По словам специалиста, резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к «инсулиновым качелям» и сахарному диабету.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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