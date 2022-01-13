Почему из-за очень холодной пищи возникает головная боль

Почему человек вообще испытывает что-то подобное? Согласно одной из гипотез, холодное вещество активирует группу нервов в задней части нёба, что воспринимается как боль. Ещё одно предположение состоит в том, что на самом деле в это время происходит сужение и расширение кровеносных сосудов из-за снижения температуры во рту.

В ходе исследования 2012 года стало известно, что употребление воды со льдом способно увеличить приток крови к некоторым сосудам мозга. Сам мозг не может «болеть», однако между ним и черепом находится слой защитных тканей, содержащих ноцицепторы. Эти вещества могут быть активированы, в результате чего человек испытает боль.

Вместе с тем избежать «заморозки мозга» и головной боли из-за этого возможно. Для этого, как показывают данные исследования 2002 года, необходимо есть мороженое или пить холодную жидкость небольшими порциями/глотками. А надёжнее всего будет совсем отказаться от ледяных продуктов.