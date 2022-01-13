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Почему из-за очень холодной пищи возникает головная боль

К примеру, при поедании мороженого
Эксперт издания BBC Science Focus Magazine объяснила, чем может быть вызвана сильная головная боль во время употребления холодных продуктов. Всё дело в том, как на это реагирует человеческий мозг.
Почему из-за очень холодной пищи возникает головная боль

Некоторые люди испытывают сильную боль в передней части головы при откусывании мороженого или отхлёбывании холодного напитка. Такое явление по-научному называется «сфенопалатиновая ганглионевралгия». Оно представляет собой нечто вроде заморозки мозга на некоторое время. В то же время это не та боль, которая ощущается человеком, если у него чувствительные зубы: она может быть колющей, но также должна быстро пройти.

Почему из-за очень холодной пищи возникает головная боль

Почему человек вообще испытывает что-то подобное? Согласно одной из гипотез, холодное вещество активирует группу нервов в задней части нёба, что воспринимается как боль. Ещё одно предположение состоит в том, что на самом деле в это время происходит сужение и расширение кровеносных сосудов из-за снижения температуры во рту.

В ходе исследования 2012 года стало известно, что употребление воды со льдом способно увеличить приток крови к некоторым сосудам мозга. Сам мозг не может «болеть», однако между ним и черепом находится слой защитных тканей, содержащих ноцицепторы. Эти вещества могут быть активированы, в результате чего человек испытает боль.

Вместе с тем избежать «заморозки мозга» и головной боли из-за этого возможно. Для этого, как показывают данные исследования 2002 года, необходимо есть мороженое или пить холодную жидкость небольшими порциями/глотками. А надёжнее всего будет совсем отказаться от ледяных продуктов.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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