Почему излишняя или недостаточная активность щитовидной железы опасна для человека

Если ваша щитовидная железа не работает так, как надо, то у вас появятся проблемы с частотой сердечных сокращений, артериальным давлением, весом, температурой тела.

При слишком активной работе щитовидной железы возникает гипертиреоз. Среди его симптомов выделяют непреднамеренную потерю веса, быстрый либо нерегулярный пульс, учащённое сердцебиение, очень сильное чувство голода, тревогу, нервозность, раздражительность, тремор, потоотделение, изменения менструального цикла, сильную чувствительность к теплу, изменения в работе кишечника (особенно - более частые испражнения), зоб (увеличенная щитовидная железа), мышечная слабость, усталость, проблемы со сном, ломкие и тонкие волосы, истончение кожи и др.

При гипертиреозе могут развиться болезни сердца, остеопороз, проблемы со зрением, кожа может стать опухшей, обесцвеченной.