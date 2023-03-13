Почему картофель нельзя хранить вместе с луком

Если положить рядом картофель и лук, то первый станет гнить быстрее, чем обычно. Связано это с тем, что лук выделяет этилен, ускоряющий созревание фруктов и овощей. Сам же лук рядом с картофелем тоже может портиться ещё быстрее.

Кроме того, картошку нужно держать подальше от бананов, яблок, помидоров. Всё из-за того же этилена.

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