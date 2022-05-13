Почему кофе нужно пить только после еды

Почему кофе нужно пить только после едыПримерно через 30 минут, если быть точнее
Как объяснила специалист употребление кофе за завтраком способно нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище. Именно поэтому она рекомендует пить кофе лишь по истечению 30 минут с окончания трапезы.
Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния
При этом кофе может выводить из организма кальций. Так, она рекомендовала компенсировать его потерю молочными продуктами. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра, по словам диетолога. “Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом”, подытожила мысль Нефедова.
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