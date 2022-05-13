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Почему кофе нужно пить только после еды

Примерно через 30 минут, если быть точнее
Начинать свой с день с кофе – занятие приятное. Но и тут есть нюансы. Так, по словам врача-диетолога, нутрициолога Натальи Нефедовой пить кофе необходимо только после еды.
Почему кофе нужно пить только после еды

Как объяснила специалист употребление кофе за завтраком способно нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище. Именно поэтому она рекомендует пить кофе лишь по истечению 30 минут с окончания трапезы.

Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния

Наталья Нефедова
Нутрициолог

При этом кофе может выводить из организма кальций. Так, она рекомендовала компенсировать его потерю молочными продуктами. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра, по словам диетолога. “Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом”, подытожила мысль Нефедова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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