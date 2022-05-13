Почему кофе нужно пить только после еды

При этом кофе может выводить из организма кальций. Так, она рекомендовала компенсировать его потерю молочными продуктами. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра, по словам диетолога. “Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом”, подытожила мысль Нефедова.

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