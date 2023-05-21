Почему когда вы разговариваете с кошкой, она мяукает в ответ

Почему когда вы разговариваете с кошкой, она мяукает в ответЕсть несколько объяснений
Некоторые кошки очень любят «общаться» со своими хозяевами при помощи мяуканья. Но что это может означать с научной точки зрения?
Думали ли вы, что ваша кошка может выражать при помощи мяуканья? Вот четыре варианта.
Подтверждение ожидаемого действия. Известно, что кошки способны запоминать сочетания звуков человеческой речи. Особенно если человек часто повторяет какие-то фразы, а вслед за этим следует определённое действие. Благодаря этому кошке становится понятно, чего от хозяина ожидать в той или иной ситуации.
Выражение привязанности, желание пообщаться, привлечь внимание. Часто подобное может происходить, если человек чем-то занят и не обращает внимания на питомца.
Приветствие. Некоторые кошки могут при помощи мяуканья встречать своего хозяина. Также кошка может подобным образом здороваться с вами утром.
Просьба. Причём кошки просят только тогда, когда им правда нужна помощь. В большинстве случаев они справляются со всем самостоятельно.