Почему когда вы разговариваете с кошкой, она мяукает в ответ

Думали ли вы, что ваша кошка может выражать при помощи мяуканья? Вот четыре варианта.

Подтверждение ожидаемого действия. Известно, что кошки способны запоминать сочетания звуков человеческой речи. Особенно если человек часто повторяет какие-то фразы, а вслед за этим следует определённое действие. Благодаря этому кошке становится понятно, чего от хозяина ожидать в той или иной ситуации.

Выражение привязанности, желание пообщаться, привлечь внимание. Часто подобное может происходить, если человек чем-то занят и не обращает внимания на питомца.