Почему комары кусают вас чаще, чем остальных людей

По словам Ярцевой, дело не в группе крови, лишнем весе или алкогольном опьянении. «На самом деле у комаров включается как бы "тепловизор" – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей – чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех. Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что, если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет», — заявила врач.

Кроме того, у людей может различаться реакция на укус. Она зависит от склонности человека к аллергии и от толщины его кожи. По словам врача, на лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, ведь кожа там более тонкая. Главное правило — не расчёсывать место укуса. Лучше приложить холод, помазать охлаждающим кремом или средством против зуда.

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