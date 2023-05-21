Почему кошка то сжимает, то разжимает когти, когда сидит на вас

Учёные всё ещё не уверены на 100%, почему вообще кошки «разминают» свои когти. По словам доктора Лорен Финки, эксперта по поведению кошек из организации Cats Protection, разминание когтей - это интересное поведение, так как оно не было с научной точки зрения глубоко изучено. Несмотря на это, у экспертов есть несколько предположений, связанных с подобным поведением кошек.

Во-первых, считается, что разминание может быть одним из способов распространить свой запах на человека и познакомиться с человеком. Вокруг кошачьих лап довольно много пахучих желез, поэтому, возможно, кошки так себя ведут, чтобы «пометить» людей.