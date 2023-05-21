Фитнес и здоровье
11:24, 21 мая 2023
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Почему кошка то сжимает, то разжимает когти, когда сидит на вас

Вот что говорит наука

Время от времени кошки могут «разминать» свои когти. В том числе тогда, когда сидят рядом с человеком. Но почему это всё-таки происходит?

Учёные всё ещё не уверены на 100%, почему вообще кошки «разминают» свои когти. По словам доктора Лорен Финки, эксперта по поведению кошек из организации Cats Protection, разминание когтей - это интересное поведение, так как оно не было с научной точки зрения глубоко изучено. Несмотря на это, у экспертов есть несколько предположений, связанных с подобным поведением кошек.

Во-первых, считается, что разминание может быть одним из способов распространить свой запах на человека и познакомиться с человеком. Вокруг кошачьих лап довольно много пахучих желез, поэтому, возможно, кошки так себя ведут, чтобы «пометить» людей.

Почему кошка то сжимает, то разжимает когти, когда сидит на вас

BBC Science Focus

Кроме того, считается, что разминание лап и когтей - это движения, которые котята используют для стимуляции притока молока из молочных желез своей матери. Эта привычка остаётся и в более позднем возрасте. Правда, похоже, относится это только к домашним кошкам.

В большинстве случаев разминание может быть сигналом, что ваша кошка расслаблена и чувствует себя комфортно.

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