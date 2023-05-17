Почему кошки трутся о человека: четыре причины

Есть несколько причин, почему вообще кошки начинают тереться о людей или «бодаться».

Оставление меток. У кошек есть маркерные железы на разных частях тела. Эти железы выделяют феромоны с уникальным запахом. Однако люди почувствовать его не могут, зато другие кошки - могут. При помощи «бодания» кошка помечает свою территорию и оставляет метки на человеке.

Проявление привязанности и привлечение внимания. Важно обращать внимание на язык тела кошки. Если она трётся о человека или «бодается», то это может говорить о том, что она рада его видеть. Ещё это может быть попыткой привлечь ваше внимание.