Фитнес и здоровье
09:28, 17 мая 2023
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Почему кошки трутся о человека: четыре причины

И это не только выражение любви и привязанности

Кошки общаются с человеком самыми разными способами. В том числе при помощи так называемого бодания, когда питомец мягко ударяется о руки, ноги человека. Но что кошка хочет выразить подобным образом?

Есть несколько причин, почему вообще кошки начинают тереться о людей или «бодаться».

Оставление меток. У кошек есть маркерные железы на разных частях тела. Эти железы выделяют феромоны с уникальным запахом. Однако люди почувствовать его не могут, зато другие кошки - могут. При помощи «бодания» кошка помечает свою территорию и оставляет метки на человеке.

Проявление привязанности и привлечение внимания. Важно обращать внимание на язык тела кошки. Если она трётся о человека или «бодается», то это может говорить о том, что она рада его видеть. Ещё это может быть попыткой привлечь ваше внимание.

Почему кошки трутся о человека: четыре причины

iXBT.com

Проявление любви, поддержки, заботы. Кошка может так сделать, если видит, что хозяин грустит. При этом она может мяукнуть или начать мурлыкать.

Знакомство с человеком. Это касается ситуаций, когда кошка трётся о незнакомого человека. Так она проверяет, как человек отреагирует на это и можно ли ему доверять.

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