Почему кунжутное масло полезнее для сердца, чем оливковое

Почему кунжутное масло полезнее для сердца, чем оливковоеОбъясняет издание Al Jazeera
Известно, что оливковое масло снижает уровень холестерина в крови и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, согласно одному исследованию, есть другой вид масла, который оказывает ещё больший положительный эффект на организм. Это кунжутное масло.
Содержит такое масло омега-3, омега-6. Эти вещества при регулярном их употреблении способствуют снижению риска возникновения заболеваний сердца.
Помимо этого, как показывает исследование, кунжутное масло оказывает более сильное воздействие, чем оливковое, на уровень холестерина. При этом оба масла увеличивают уровень «хорошего» холестерина в крови и снижают уровень «плохого».
В ходе исследования все участники были разделены на две группы. Первой из них давали ежедневно по четыре столовых ложки разных масел, а второй - только кунжутного. Спустя месяц выяснилось, что у тех, кто употреблял кунжутное масло, снизился в крови «плохой» холестерин и повысился «хороший».
Кроме этого, кунжутное масло используют в традиционной медицине для лечения такого заболевания, как атеросклероз, а также при сужении сосудов.
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