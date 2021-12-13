Почему лекарства нельзя запивать кофе

Научные исследования доказывают, что пить кофе вместе с лекарствами не стоит. Дело в том, что этот напиток может повлиять на действие лекарств и на их усвоение организмом. В некоторых же случаях запивать кофе таблетки может быть опасно.

Согласно одному из проведённых исследований, кислотные компоненты кофе могут повлиять на лекарство таким образом, что оно будет всасываться в кровь быстрее либо медленнее. Кроме того, препарат может вообще выводиться из организма, без всасывания.