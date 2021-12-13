Почему лекарства нельзя запивать кофе

Почему лекарства нельзя запивать кофеОбъясняет издание Daily Express
Научные исследования доказывают, что пить кофе вместе с лекарствами не стоит. Дело в том, что этот напиток может повлиять на действие лекарств и на их усвоение организмом. В некоторых же случаях запивать кофе таблетки может быть опасно.
Согласно одному из проведённых исследований, кислотные компоненты кофе могут повлиять на лекарство таким образом, что оно будет всасываться в кровь быстрее либо медленнее. Кроме того, препарат может вообще выводиться из организма, без всасывания.
Учёные изучили влияние кофе на эффективность парацетамола. Выяснилось, что в этом случае препарат всасывался благодаря кофейному напитку быстрее. Оказывает влияние этот напиток и на действие препаратов, применяемых для лечения заболеваний печени.
Также кофе способен усиливать действие некоторых препаратов. Например, стимуляторов. Также нужно помнить, что данный напиток находится в организме в течение нескольких часов.
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