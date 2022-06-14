Почему лучше не смотреть на себя во время во время видеозвонка, особенно если вы выпили

Почему лучше не смотреть на себя во время во время видеозвонка, особенно если вы выпилиОбъясняют исследователи
Эксперты пришли к выводу, что на самом деле платформы вроде Zoom негативно влияют на психику человека. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Clinical Psychological Science.
В ходе эксперимента команда учёных использовала технологию отслеживания взгляда. В результате оказалось, что те участники, которые больше на себя смотрели во время видеозвонка, после окончания разговора чувствовали себя хуже. При этом люди, выпившие перед онлайн-встречей алкоголь, были склонны больше смотреть именно на себя.
В целом же, как показало исследование, участники больше времени во время видеозвонка смотрели на собеседников. А после приёма небольшой дозы алкоголя люди уже больше сосредотачивались на себе. Поэтому настроение, как обычно бывает после спиртного, у них нисколько не улучшалось.