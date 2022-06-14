Почему лучше не смотреть на себя во время во время видеозвонка, особенно если вы выпили

Эксперты пришли к выводу, что на самом деле платформы вроде Zoom негативно влияют на психику человека. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Clinical Psychological Science.

В ходе эксперимента команда учёных использовала технологию отслеживания взгляда. В результате оказалось, что те участники, которые больше на себя смотрели во время видеозвонка, после окончания разговора чувствовали себя хуже. При этом люди, выпившие перед онлайн-встречей алкоголь, были склонны больше смотреть именно на себя.