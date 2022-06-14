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Почему лучше не смотреть на себя во время во время видеозвонка, особенно если вы выпили

Объясняют исследователи
Недавно учёные обнаружили, что чем больше во время онлайн-встречи человек на себя смотрит, тем хуже у него становится настроение. А если он перед этим выпил спиртное, то ситуация ещё больше усугубляется.
Почему лучше не смотреть на себя во время во время видеозвонка, особенно если вы выпили

Эксперты пришли к выводу, что на самом деле платформы вроде Zoom негативно влияют на психику человека. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Clinical Psychological Science.

В ходе эксперимента команда учёных использовала технологию отслеживания взгляда. В результате оказалось, что те участники, которые больше на себя смотрели во время видеозвонка, после окончания разговора чувствовали себя хуже. При этом люди, выпившие перед онлайн-встречей алкоголь, были склонны больше смотреть именно на себя.

Почему лучше не смотреть на себя во время во время видеозвонка, особенно если вы выпили

В целом же, как показало исследование, участники больше времени во время видеозвонка смотрели на собеседников. А после приёма небольшой дозы алкоголя люди уже больше сосредотачивались на себе. Поэтому настроение, как обычно бывает после спиртного, у них нисколько не улучшалось.

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