Почему лучше никогда не гуглить болезни

Автор рассказала, как начала гуглить информацию о раке горла, потому что этот диагноз поставили её отцу. В конце концов эта информация словно стала сама находить женщину. Так, на Amazon появился блок с рекомендациями книг про горе и утрату, а при покупке лосьона для лица, ей предложили купить книгу «F*ck Death: честное руководство по преодолению горя». Конечно же, всё дело было в персонализованной рекомендательной системе.

Автор задалась вопросом: почему же так сложно отказаться от контента, который нам не нужен, даже если он причиняет нам очевидный вред? Она поняла, что интенсивно переживала воздействие методов распространения рекламы в интернете. Искусственный интеллект и сбор данных пользователей сделали таргетинг более персонализированным. «Осознаете вы это или нет, но вы тоже уже, вероятно, стали частью какого-нибудь цифрового паттерна», — отметила автор.

Она сообщила, что чем больше старалась избегать неприятного контента, тем больше его ей показывали. Как пишет автор, алгоритмы настроены таким образом, что если человек хочет увидеть экстремальный контент, то площадка должна предложить ему такой.

Женщина добавила, что чтобы избавиться от таких рекомендаций, можно попытаться запутать алгоритм: лайкать и обращать внимание на то, что вам совсем не интересно. Кроме того, можно использовать режим инкогнито или приватные браузеры, а также регулярно очищать историю посещённых страниц и файлы cookie.