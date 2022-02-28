Почему лучший способ похудеть - употребление большого количества белка

Почему лучший способ похудеть - употребление большого количества белкаОбъясняет доктор Майкл Мосли
Среди поклонников диет часто идут споры о том, что лучше: есть обезжиренные продукты или употреблять меньше углеводов. Однако, по словам доктора Майкл Мосли, наибольшую роль в контроле аппетита играет другой элемент - белок.
Ежедневно получать достаточное количество белка очень важно. Содержится это вещество, например, в яйцах, рыбе, тофу. По мнению учёных Дэвида Раубенхаймера и Стива Симпсона, из-за недостаточного потребления белка сейчас мы и наблюдаем эпидемию ожирения.
Если человек не будет есть достаточно белковой пищи, то у него появится сильная тяга к еде и к перееданию. Он станет есть слишком много, даже не осознавая этого, чтобы восполнить баланс белка. По словам учёных, ежедневный рацион должен состоять из 15-20 процентов белка, то есть из примерно 100 граммов вещества при условии, что вы в день употребляете 2000-2500 килокалорий.
Главная же причина набора веса, как отмечают специалисты, - в том, что вокруг нас много ультра-переработанной пищи, богатой жирами и углеводами. Подобные продукты при этом содержат мало белка. В результате люди переедают.
Доказано всё это было благодаря исследованию, результаты которого были опубликованы в 2011 году в издании PLOS One. Приняли участие в эксперименте 22 здоровых человека. Им нужно было просто утолять голод при помощи различных закусок и другой пищи. Вместе с тем добровольцы не знали, что на самом деле их блюда хотя и были одинаковыми по калорийности, содержали разное количество белка. Всего эксперимент продолжался четыре дня.
В один из дней блюда для испытуемых содержали 10 процентов белка, в другой - 15 процентов, в третий - 25 процентов. В итоге оказалось, что при употреблении пищи с меньшим количеством белка они в день потребляли в среднем на 210 килокалорий больше. Кроме того, они отмечали, что после завтрака, куда входили продукты с небольшим количеством белка, они уже через пару часов ощущали голод, хотя потребляли они одно и то же число килокалорий. Примеры таких вариантов завтрака - яйца/рыба и хлопья/тосты.
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