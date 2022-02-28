Почему лучший способ похудеть - употребление большого количества белка

Среди поклонников диет часто идут споры о том, что лучше: есть обезжиренные продукты или употреблять меньше углеводов. Однако, по словам доктора Майкл Мосли, наибольшую роль в контроле аппетита играет другой элемент - белок.

Ежедневно получать достаточное количество белка очень важно. Содержится это вещество, например, в яйцах, рыбе, тофу. По мнению учёных Дэвида Раубенхаймера и Стива Симпсона, из-за недостаточного потребления белка сейчас мы и наблюдаем эпидемию ожирения.

Если человек не будет есть достаточно белковой пищи, то у него появится сильная тяга к еде и к перееданию. Он станет есть слишком много, даже не осознавая этого, чтобы восполнить баланс белка. По словам учёных, ежедневный рацион должен состоять из 15-20 процентов белка, то есть из примерно 100 граммов вещества при условии, что вы в день употребляете 2000-2500 килокалорий.