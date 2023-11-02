Почему лук и картофель никогда нельзя хранить вместе

Также нельзя хранить вместе картофель и лук. Связано это с тем, что лук выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания картошки, из-за чего она может быстро перезреть и испортиться. В картофеле при этом много влаги, что может плохо сказаться на состоянии лука.

Храните картошку отдельно и от других продуктов, содержащих большое количество этилена. Это помидоры, бананы, яблоки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.