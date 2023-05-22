Почему люди чувствуют себя физически плохо от плохих новостей

Почему люди чувствуют себя физически плохо от плохих новостейОбъяснил психолог
Наверняка у вас было такое, что после плохих новостей вы чувствовали себя больным. И этому есть научное объяснение.
Когда вы понимаете, что произошло что-то плохое, это вызывает реакцию тела «бей или беги». Эта реакция была выработана в процессе эволюции и нужна она для того, чтобы организм мог справиться с серьёзной опасностью. На нейробиологическом уровне телом управляет симпатическая нервная система. Эта система посылает сигналы от спинного мозга к основным органам тела, активируя сердце и кишечник.
Ключевой частью реакции «бей или беги» считается остановка пищеварения. Вместо этого кровь и энергия направляются в мышцы конечностей. У некоторых людей проявляться это может в виде рвоты, тошноты или диареи.
Другими словами, из-за плохих новостей организм переходит к режим выживания.
Чтобы справиться с этим, нужно постараться постепенно замедлить дыхание. В этом вам также могут помочь отвлечение внимания, различные упражнения, медитация.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.