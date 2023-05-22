Почему люди чувствуют себя физически плохо от плохих новостей

Ключевой частью реакции «бей или беги» считается остановка пищеварения. Вместо этого кровь и энергия направляются в мышцы конечностей. У некоторых людей проявляться это может в виде рвоты, тошноты или диареи.

Другими словами, из-за плохих новостей организм переходит к режим выживания.

Чтобы справиться с этим, нужно постараться постепенно замедлить дыхание. В этом вам также могут помочь отвлечение внимания, различные упражнения, медитация.

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