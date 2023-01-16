Почему люди могут иметь разный вес на одной диете

В новом исследовании Стэнфордского университета участвовали 609 человек. Они записывали все съедаемые продукты и данные физических нагрузок в течение года. Все участники соблюдали одну и ту же диету с низким содержанием жиров или углеводов.

Оказалось, что люди, которые потребляли одинаковое количество калорий, могли как набрать вес, так и сохранить его. В результате учёные определили несколько биомаркеров, которые предсказывали, как человек будет терять вес и удерживать его в долгосрочной перспективе. Биомаркеры были связаны с жизнедеятельностью кишечных бактерий. Кроме того, оказалось важно отношение вдыхаемого кислорода к выдыхаемому углекислому газу. Если соотношение было низким, то организм сжигал больше жира, а если высоким, то больше углеводов.