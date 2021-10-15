Почему люди ощущают тревогу и депрессию, если просыпаются среди ночи

Почему люди ощущают тревогу и депрессию, если просыпаются среди ночиЭто связано с циклом сна в это время
На самом деле человек в течение всей ночи просыпается и засыпает множество раз. Но если сон здоровый, то он этого даже не замечает. А если, к примеру, у него в жизни много стрессовых ситуаций, то он может просыпаться в 3 ночи и некоторое время лежать, пытаясь заснуть.
При этом, по словам когнитивного психотерапевта, 3 ночи - это время, когда организм восстанавливается физически и психологически и когда у него максимально мало ресурсов. Кроме того, другие элементы общественной жизни (социальные связи, культурные ценности) нам в это время недоступны. Зачастую мы остаёмся наедине со своими мыслями. В результате возникает беспокойство: когда мы вдруг понимаем, что существует какая-то проблема и начинаем думать о ней или о худшем исходе какой-либо ситуации.
Что с эти делать? Автор предлагает несколько рекомендаций. Например, отвлечься от мыслей с помощью концентрации внимания на элементах внешнего мира (допустим, на своём дыхании). Если это не помогает, то он включает свет и некоторое время читает книгу. Это тоже может быть полезным в борьбе с деструктивными мыслями.