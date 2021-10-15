Почему люди ощущают тревогу и депрессию, если просыпаются среди ночи

На самом деле человек в течение всей ночи просыпается и засыпает множество раз. Но если сон здоровый, то он этого даже не замечает. А если, к примеру, у него в жизни много стрессовых ситуаций, то он может просыпаться в 3 ночи и некоторое время лежать, пытаясь заснуть.

При этом, по словам когнитивного психотерапевта, 3 ночи - это время, когда организм восстанавливается физически и психологически и когда у него максимально мало ресурсов. Кроме того, другие элементы общественной жизни (социальные связи, культурные ценности) нам в это время недоступны. Зачастую мы остаёмся наедине со своими мыслями. В результате возникает беспокойство: когда мы вдруг понимаем, что существует какая-то проблема и начинаем думать о ней или о худшем исходе какой-либо ситуации.