Почему люди-«совы» не должны начинать работать в 9 утра

Традиция работать с 9 утра до 5 вечера была заложена основателем Ford Motor Company Генри Фордом в начале 1920-х годов. На тот момент именно такой график оказался для производства автомобилей наиболее эффективным. Однако спустя столько лет, как отмечает автор, подобный график уже нуждается в переосмыслении.

С началом пандемии COVID-19 многие перешли на удалённый формат работы. Большинство также задумалось о том, что гибкий рабочий график мог бы стать отличной идеей.

В этом действительно есть доля правды. Особенно если вспомнить, что все люди делятся на «сов» и «жаворонков» в зависимости от того, в какое время суток они бодры, а в какое - вялы и сонливы. При этом доктор Анита Леннейс из Уорикского университета отмечает, что обеспечивается это в основном генетическими факторами.

Чтобы определить свой хронотип (принадлежность к «жаворонкам» или «совам»), нужно лишь понаблюдать, в какое время вы засыпаете и сколько спите в выходной. Необходимо сложить время, когда вы смогли заснуть, с продолжительностью сна, разделённой на два. Если в результате удалось получить высокий балл, то вы относитесь к «совам», если низкий - к «жаворонкам».