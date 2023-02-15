Почему люди влюбляются

Любовь появилась в процессе эволюции не просто так. Она нужна, чтобы люди начинали отношения и поддерживали их. Это могут быть отношения с семьёй, друзьями, детьми и т.п. А сами отношения нужны для того, чтобы выжить и продолжить род.

В основе любви и влечения лежат четыре нейрохимических вещества. Это дофамин, окситоцин, серотонин, бета-эндорфин.