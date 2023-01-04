Почему люди всегда считают, что у них есть свобода воли? Даже когда ими манипулируют

Также было проведено другое исследование, где людям давались различные сценарии, связанные с темами, приведёнными выше (маркетинг/реклама, исследования и т.п.). Участники должны были оценить, в какой степени в каждом случае имело место бессознательное манипулирование, а в какой степени - свобода выбора. Всего приняли участие в исследовании 1230 человек.

Выяснилось, что даже при манипулировании люди верили, что у них больше свободы выбора. В целом они чаще думали, что у них есть полная свобода выбора, и чаще верили, что ими манипулируют.

Вероятнее всего, одна из причин подобного явления заключается в том, как люди воспринимают манипуляции. Чаще всего мы считаем, что такие методы не особо подействуют на нас лично, поэтому и верим, что мы по-прежнему несём ответственность за свой выбор.

При этом когда люди представляли себя в ситуациях манипулирования ими, они чаще воспринимали манипуляции как посягательство на свою свободу воли. И подобный эффект наблюдался реже, когда их просили оценить ситуацию манипулирования с безличной точки зрения. Возможно, люди склонны считать других более поддающимися на манипуляции по сравнению с самими собой.

А ещё, как оказалось, люди оправдывают собственную веру в свободу воли тем, что с манипуляциями они сталкиваются только в ситуациях, которые их не волнуют, либо тем, что они сами позволяют собой манипулировать.