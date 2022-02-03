Почему люди выгорают на работе и как можно справиться с этим состоянием

Сегодня часто говорят о выгорании. Это особое явление, при котором физическое, психическое здоровье человека и его функциональные возможности из-за стресса ухудшаются. Согласно опросам, до начала пандемии коронавируса 43 процента американских сотрудников испытывали эмоциональное выгорание. При этом ковид лишь усугубил положение: в 2020 году уже 52 процента работников сообщили о выгорании.

Чем же так опасен стресс? В том числе стрессовые ситуации на работе. Если подобное происходит регулярно и в течение длительного времени, это может негативно сказаться на здоровье из-за того, что в организме постоянно присутствует гормон стресса - кортизол. В целом стресс отрицательно влияет на давление, вес, дыхание, иммунитет, а также способность учиться, настроение, внимание, память. Также главной причиной развития депрессии и тревоги считается именно стресс.

Что касается выгорания, то оно способно вызвать отчаяние, ощущение безнадёжности. Человек становится раздражительным и нетерпеливым. Могут у него появиться трудности с концентрацией внимания, памятью, мышлением.