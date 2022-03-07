Почему могут неметь пальцы рук

По его словам, наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы. В такой ситуации один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Чаще всего пережимается нерв в области запястья. Так появляется запястный туннельный синдром. Это приводит к онемению среднего, указательного и немного безымянного пальца. Второй причиной может быть сдавление локтевого нерва в области локтевого сустава.

Другой невролог Павел Хорошев также заявил, что причиной онемения пальцев может быть алкоголь и питание. Однако самодиагностикой заниматься, конечно, не стоит.

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