Почему могут возникнуть трудности с глотанием пищи и чем это опасно

Джеймс Ист, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из клиники Mayo Clinic Healthcare в Лондоне, объяснил, почему вообще люди сталкиваются с дискомфортом при глотании. На медицинском языке проблемы с глотанием называются дисфагией. Если она возникает нечасто, то, скорее всего, она вызвана тем, что человек слишком быстро пил или ел что-то или просто не может нормально пережёвывать пищу. Причиной этого может быть изнашивание пищевода с возрастом.

Если же человек постоянно испытывает трудности с глотанием, то это уже проблема медицинского характера. Дело в том, что во время глотания работает большое количество мышц и нервов. Если какие-то из них неисправны, то и пища не сможет нормально пройти через пищеварительный тракт.

Есть две разновидности дисфагии. Одна связана с пищеводом, другая - мышцы горла (она называется орофарингеальной дисфагией).

Трудности с глотанием могут возникать из-за таких проблем с пищеводом, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; опухоли пищевода; спазм мышц пищевода или невозможность их расслабления, например, при склеродермии, эозинофильном эзофагите, рубцевании и истончении пищевода.