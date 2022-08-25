Почему могут возникнуть трудности с глотанием пищи и чем это опасно

Почему могут возникнуть трудности с глотанием пищи и чем это опасноРассказывает эксперт
Джеймс Ист, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из клиники Mayo Clinic Healthcare в Лондоне, объяснил, почему вообще люди сталкиваются с дискомфортом при глотании. На медицинском языке проблемы с глотанием называются дисфагией. Если она возникает нечасто, то, скорее всего, она вызвана тем, что человек слишком быстро пил или ел что-то или просто не может нормально пережёвывать пищу. Причиной этого может быть изнашивание пищевода с возрастом.
Если же человек постоянно испытывает трудности с глотанием, то это уже проблема медицинского характера. Дело в том, что во время глотания работает большое количество мышц и нервов. Если какие-то из них неисправны, то и пища не сможет нормально пройти через пищеварительный тракт.
Есть две разновидности дисфагии. Одна связана с пищеводом, другая - мышцы горла (она называется орофарингеальной дисфагией).
Трудности с глотанием могут возникать из-за таких проблем с пищеводом, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; опухоли пищевода; спазм мышц пищевода или невозможность их расслабления, например, при склеродермии, эозинофильном эзофагите, рубцевании и истончении пищевода.
Если говорить о проблемах со здоровьем, которые связаны с мышцами горла, то это некоторые формы рака; болезнь Паркинсона; рассеянный склероз; мышечная дистрофия; развитие мешковидного нароста в горле (ценкеровского дивертикула); повреждение нерва из-за инсульта, травмы головы или спинного мозга.
Из-за хронических проблем с глотанием человек может терять вес, задыхаться. У него также может развиться аспирационная пневмония.
Лечат подобные проблемы при помощи операций, физиотерапии, приёма лекарств и изменения питания.
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