Почему мы обычно не выполняем новогодние обещания: ответ науки

Ещё одна причина может заключаться в том, что мы предвзято относимся к настоящему и ощущаем оторванность от себя в будущем. Поэтому нам может быть сложно представить, с какими трудностями мы столкнёмся при выполнении обещаний. Кроме того, мы думаем именно о конечной точке, а не о процессе пути к ней.

Наш мозг формирует привычки, чтобы ориентироваться в мире было проще. И чем чаще какое-то действие повторялось, тем сильнее привычка укоренилась. Например, вы можете неосознанно потянуться утром к будильнику и переставить его, если всегда так делаете по утрам.

Часто для достижения целей нужно изменить эти глубоко укоренившиеся привычки. И сделать это может быть не так-то просто. Ведь наш мозг сопротивляется любому дискомфорту, поэтому мы с большей вероятностью откажемся от изменения привычек.

Чем больше человек сосредотачивается на цели, а на шагах для её достижения, тем выше вероятность того, что изменить мышление и привычки ему будет сложно.

Исследования также показали, что при изменении поведения и привычек задействуются сразу несколько областей мозга.